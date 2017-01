Gas Natural donarà explicacions al Parlament per la dona morta a Reus a qui se li va tallar la llum

El conseller delegat, Rafael Villaseca compareixerà al Parlament el 2 de febrer pel cas de Reus

EFE

Actualitzada 27/01/2017 a les 16:59

El conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, compareixerà el pròxim 2 de febrer davant la Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament per informar del succés ocorregut a Reus, el novembre passat, quan una anciana que tenia la llum tallada va morir en un incendi causat per una espelma.



La mort d'aquesta anciana va posar en primer pla el debat sobre la pobresa energètica i va portar a l'Ajuntament de Reus a acusar Gas Natural Fenosa, la subministradora de llum de l'habitatge, d'incomplir la llei catalana de pobresa energètica, i al Govern a requerir a la companyia informació sobre les circumstàncies d'aquest tall de subministrament.



De la seva banda, Gas Natural Fenosa va assegurar des d'un primer moment que desconeixia, perquè l'Ajuntament de Reus no li ho havia comunicat, la situació de vulnerabilitat de l'anciana, i va argumentar que aquesta llei catalana no disposa d'un reglament que la desenvolupi.



Encara que la sol·licitud de Junts Pel Sí demanava la compareixença d'un representant de Gas Natural, el conseller delegat de la multinacional, Rafael Villaseca, ha volgut atendre «personalment» aquesta petició, «responent al compromís de transparència i responsabilitat corporativa» de la companyia, han assegurat a Efe fonts de Gas Natural.



Aquestes mateixes fonts han remarcat que Gas Natural atén així de forma «voluntària» la petició compareixença, que es produirà el dijous 2 de febrer a les 15 hores, una sol·licitud que, d'acord amb el reglament del parlament català, no estava obligada a atendre.



Gas Natural Fenosa ha atès fins ara a unes 11.000 famílies de 418 municipis, a través de convenis específics, per canalitzar els casos de clients vulnerables, fet que suposa donar cobertura al 95% dels clients de la companyia a Catalunya, segons dades d'aquesta companyia.