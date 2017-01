Una dona maltractada cobrarà viduïtat 15 anys després de morir l'exmarit

En un primer moment se li va denegar la pensió per haver passat més de 10 anys entre el divorci i la mort de l'home

Actualitzada 26/01/2017 a les 15:29

Una dona maltractada de Reus sense sentència per violència masclista cobrarà la pensió de viduïtat quinze anys després de la mort del seu exmarit, segons una sentència del Jutjat Social número 1 de Reus.



El marit va maltractar la dona durant deu anys, i quan es van divorciar, fa ja quinze anys, no estava tipificada la violència de gènere i no es va dictar cap sentència per maltractament. L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li va denegar la pensió de viduïtat per haver passat més de deu anys entre la data del divorci i la de la mort de l'home, i per no haver acreditat amb una sentència que era una víctima de maltractament.



La dona va demandar l'INSS i ha guanyat el cas, i cobrarà, segons avança aquest dijous el Diari de Tarragona, una pensió de 517,54 euros mensuals, amb efectes retroactius des de l'1 de novembre del 2014. L'advocat de la dona, Ángel Camacho, ha explicat que la sentència «obre un camí a moltes dones maltractades que pensen que no tenen dret a una pensió de viduïtat» perquè és una «sentència molt fonamentada».



Malgrat no tenir cap sentència per violència de gènere, l'advocat va aportar denúncies de la dona, informes de lesions i diversos testimonis, entre ells, el fill de la víctima i dos germans de l'agressor ja mort. Camacho explica que «la pròpia llei obre una escletxa a moltes dones maltractades sense sentència, perquè assenyala que pot acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà de prova admès en dret, i és el que vam fer».



La sentència recull que «és cert que cap d'aquestes denúncies va desembocar en una condemna judicial. Però, en funció de la prova practicada, aquest jutjador no té cap dubte que va ser víctima de violència domèstica de manera continuada». Camacho assenyala que «no hi ha gaires sentències com aquesta i és important perquè en molts casos són dones que pensen que ja no tenen dret a cobrar la seva pensió, i el tenen de sobres».