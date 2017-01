L'experiència d'un presoner del camp de concentració de Reus en una xerrada

Miquel Morera Darbra va estar pres al camp des del 1940 fins al 1941

Tot i que els camps de concentració més coneguts són els de la Segona Guerra Mundial i els soviètics, el règim franquista també en va ubicar a molts punts de l'Estat Espanyol. Un d'aquests, sense anar més lluny, estava a Reus. En un primer moment, a l'Insitut Pere Mata. Després es va traslladar a l'antiga Escola del Treball (darrere de l'antic hospital de Sant Joan), i finalment a l'actual plaça de la Llibertat. El camp va estar en funcionament des del 1939, quan les tropes franquistes van ocupar la ciutat, i fins l'any 1942, en plena postguerra.



Miquel Morera Darbra és un dels presos que van estar en aquest camp, i explicarà la seva experiència en una xerrada del cicle de conferències sobre memòria històrica #arRelats, organitzat amb el suport d'Òmnium Baix Camp, Reus Digital i LaNova Radio. L'acte tindrà lloc l'1 de febrer a les 19:30 hores al local dels Xiquets de Reus.



Morera va estar pres a Reus entre el 1940 i el 1941. Nascut el 1920, l'any 1936, amb 16 anys, es va allistar com a voluntari dins la columna Macià-Companys. Tres anys després, en rendir-se l'exèrcit republicà, va tornar a Barcelona, on va ser arrestat com a presoner de guerra. Llavors va restar presoner a la Model, i més tard als camps de concentració d'Horta i de Reus. Un cop alliberat, l'any 1942, va reprendre l'ofici d'artesà metal·lúrgic del seu pare, transformant-lo en producció industrial. Des de llavors ha pres part en l'associació de supervivents de la lleva del Biberó-41. L'any 2010, molts anys després del final del conflicte, Morera va escriure el llibre 'Un noi al front. Una joventut trencada, 1936-1945'.