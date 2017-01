La Jove Cambra de Reus escull Robert Franquet com a president

L’entitat renova els càrrecs de la Junta Directiva en l’Assemblea General Ordinària

Redacció

Actualitzada 22/01/2017 a les 17:49

Robert Franquet s’ha convertit en el nou president de la Jove Cambra Internacional de Reus després de ser escollit en l’Assemblea General Ordinària de Traspàs de Poders. En l’acte, celebrat a El Círcol el divendres passat, Franquet va recollir el testimoni de l’anterior president, Pol Jiménez.



L’entitat reusenca ha renovat completament els membres de la Junta Directiva tal com estableixen els seus estatuts, que també van assumir els seus càrrecs en l’Assemblea de divendres. Durant l’acte també es van aprovar els programes en l’àmbit de la formació i la visibilitat que la Jove Cambra durà a terme durant aquest 2017.



En el sopar posterior a l’Assemblea l’entitat va fer entrega de dos premis. D’una banda es va reconèixer a Elisabet Jiménez com a membre més actiu durant l’any 2016 amb el guardó Enric Grau. D’altra banda, la Jove Cambra va premiar a Càmping Joan per la seva ininterrompuda col·laboració amb el guardó Pepita Giner.