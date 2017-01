El termòmetre de la plaça Prim baixa fins als 0º

Altres punts de la comarca registren temperatures per sota dels 0 graus

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 19:53

L'onada de fred d'aquests dies ha deixat veure aquesta curiosa imatge a la ciutat de Reus. El mític termòmetre de la plaça Prim, que anunciava Coca-cola fins fa gairebé dos anys, i actualment és l'empresa reusenca Borges qui hi posa el seu nom, marcava una temperatura de 0 graus centígrads el matí d'aquest dimecres, 18 de gener.



Si bé la capital del Baix Camp ha registrat aquestes baixes temperatures, altres punts de la comarca han vist disminuir la temperatura als termòmetres fins a registres sota zero. Prades, per exemple, ha arribat als -13º, la Febró als -10,6°, i a Capafonts la temperatura mínima s'ha situat al voltant dels -9°.