Un reusenc es casa a primera vista a Cancún en un reality d'Antena 3

Jaume Martí vol trobar l'amor al programa 'Casados a Primera Vista'

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 14:45

Es diu Jaume Martí, té 53 anys, és de Reus i és un dels concursants de la tercera edició del reality d'Antena 3 'Casados a Primera Vista'. Aquest reusenc, que a més de comercial farmacèutic també és personal shopper, ha decidit llançar-se a la piscina per trobar l'amor. «Em diuen el Julio Iglesias de Tarragona», es presenta durant el programa, que uneix dues persones en matrimoni sense conèixer-se prèviament.



En l'historial amorós de Martí hi figura un matrimoni que va acabar en divorci quan era jove. Després d'això, hi ha hagut moltes dones, tal com explica durant la presentació al programa. Als 53 anys té ganes d'establir una relació amorosa sèria, i per això es va decidir presentar al programa d'Antena 3, que després d'analitzar la personalitat dels concursants, els emparella amb la persona amb qui obtenen un percentatge més alt de compatibilitat.



Les dues persones es veuen per primera vegada ja a l'altar a Cancún, a Mèxic, pocs minuts abans de procedir a la cerimònia del casament. Un cop casats, tenen l'oportunitat de conèixer-se durant un breu viatge de noces i, a partir d'aquí, comencen la convivència comuna durant unes setmanes. Un mes després del casament, els dos decideixen si es volen divorciar o segueixen amb aquest matrimoni.



La dona que el programa ha escollit per Jaume Martí és Ruth Villanueva, enginyera civil de 42 anys i de Càceres. Els dos es donen el sí vull a l'altar, i a partir d'aquí tot serà qüestió de veure com procedeix la relació, i si finalment els dos acaben enamorant-se o, per contra, veuen que no es complementen i no volen seguir casats.



La presentació de Jaume Martí es pot veure a continuació: