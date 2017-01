Compte enrere per la inauguració de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017

Un espectacle de circ donarà el tret de sortida a l'any més cultural de Reus

Actualitzada 16/01/2017 a les 16:40

Amb més de 80 projectes confirmats i una previsió d'arribar a més de 200, que es desenvoluparan durant tot aquest any, Reus ha donat a conèixer aquest dilluns la programació de la Capital de la Cultura Catalana 2017. L'alcalde Carles Pellicer, la regidora de Cultura Montserrat Caelles, el president de l'entitat Capital de la Cultura Catalana Xavier Tudela i el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona Joan Olivella, han presentat els eixos principals d'una programació que viurà l'acte inaugural el dissabte 28 de gener a la tarda al Teatre Fortuny i tot seguit a la plaça del Mercadal, en dos esdeveniments que seran dirigits pel director teatral Francesc Cerro i pel responsable de la companyia de circ Ciclicus Leandro Mendoza.



El cartell de Reus Capital de la Cultura Catalana s'ha presentat també aquest dilluns i inclou el lema 'Fem Cultura'. Tal i com ha recordat la regidora de Cultura, entre els criteris que s'han tingut en compte a l'hora de seleccionar els projectes confirmats, hi ha hagut la seva qualitat, el fet que siguin innovadors i signifiquin una novetat per a la ciutat, i que tinguin en compte la inclusió i superació de les barreres econòmiques i socials, que impliquin diferents col·lectius o també a les persones amb discapacitats. Tot això juntament amb una important valoració de la creativitat, la presència de talent emergent, l'experimentació cultural, la sostenibilitat i la projecció de futur que puguin tenir les propostes.



El pressupost global d'aquest esdeveniment és de 540.000 euros i es preveu que aquesta quantitat es pugui incrementar en els pròxims mesos. Una part important d'aquesta previsió és fruit del compromís de diferents patrocinadors i col·laboradors privats. El president de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha destacat la gran projecció tant nacional com internacional que aporta esdevenir la ciutat que ostenta la capitalitat durant tot l'any i ha explicat que des de diferents ciutats d'arreu del món es reben consultes i peticions d'informació sobre la programació prevista el 2017 a Reus. Per la seva part, el representant de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, ha destacat la col·laboració d'aquesta institució amb l'activitat cultural de les administracions locals i en especial de la ciutat de Reus, a la qual ha desitjat un gran èxit amb aquest esdeveniment.