Una reusenca a les portes d'Eurovisión

Maika Barbero participa al programa de TVE que escollirà el representant d’Espanya

Actualitzada 14/01/2017 a les 20:14

Espanya podria comptar amb una representant reusenca al concurs d’Eurovisión. Es tracta de Maika Barbero, participant al programa de TVE del qual en sortirà l’artista que actuarà al festival europeu sota la bandera espanyola.No és la primera vegada que Maika Barbero participa en un concurs musical, ja que es va donar a conèixer al programa ‘La Voz’ el 2012. La reusenca va mostrar el seu talent i la potència de la seva veu interpretant un tema de Bryan Adams, ‘Heaven’. Gràcies a l’aparició a aquest programa Maika va llençar el seu primer single, ‘En tus manos’. Amb aquesta cançó es va col·locar al número 2 de la llista espanyola a Itunes i va realitzar més d’una cinquantena d’actuacions a l’Estat.Maika aspira a representar Espanya amb el seu tema ‘Momento crítico’, marcat per clar estil rocker. Abans d’iniciar l’aventura al programa de TVE, la cantant reusenca va treure el seu segon disc ‘New Perspective’ el 2016, després del seu primer àlbum ‘No Return’.Precisament aquests dos treballs l’han permès participar al Osterjöfestivalen, el Festival del Bàltic, que es va celebrar aquest juliol passat i en el qual va aconseguir la segona posició, també representant Espanya.Però Maika Barbero no es centra només en la seva possible participació a Eurovisión, que es celebrarà a Kiev. La reusenca segueix promocionant el seu segon àlbum i ja té en ment nous projectes.