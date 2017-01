Les Barraques de Reus, a debat

La Regidoria de Cultura convoca una reunió oberta a la ciutadania per valorar possibles canvis i recollir propostes de millora

Actualitzada 13/01/2017 a les 14:30

L’actual model de les Barraques de Festa Major de Reus se sotmetrà a debat en una reunió el proper 16 de gener a les 20h al Centre Cívic del Carme. Aquesta trobada, convocada per la Regidoria de Cultura i oberta a tota la ciutadania, té com a objectiu analitzar l’actual model i valorar possibles canvis en l’organització i desenvolupament d’aquest model.Amb aquesta reunió es pretén detectar possibles mancances i fer propostes de millora, a més de preveure com ha d'evolucionar l'actual mode, valorar la programació musical i recollir propostes amb vista al futur. Qualsevol persona o entitat interessada a participar en l’acte pot confirmar la seva assistència a través del correu electrònic suport.festes@reus.cat