L'Ajuntament realitza treballs de millora a l'entorn del centre comercial La Fira

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 10:44

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquesta segona setmana de gener els treballs per millorar la imatge de l’entorn del centre Comercial la Fira. Les actuacions es duen a terme a l’entorn de la plaça Pompeu Fabra, concretament al tram final de la mitjanera de l’avinguda de Sant Jordi i a la vorera i les zones enjardinades de l’avinguda Onze de Setembre. Les obres, realitzades per l’empresa PAMESA, tenen una durada prevista d’un mes i un cost de 48.866 euros.



A l’avinguda Sant Jordi es pavimenta una àrea que fins ara disposava de gespa artificial, a més de construir una jardinera de les mateixes característiques que les que ja hi ha a la mateixa avinguda. Per altra banda, a l’avinguda Onze de setembre es renoven les plantacions arbustives i els sistemes de reg de les zones enjardinades situades a la vorera. També es complementa l’obra civil que estava acabada, amb la qual cosa s’ordena l’entrada de vehicles que dóna accés al Mas Miarnau.