Ha inclòs en la seva programació el Cicle 20 Anys TBR que començarà el proper 21 de gener

12/01/2017

El teatre Bartrina de Reus celebra els vint anys de la seva reobertura amb un cicle específic en la seva programació fins a la primavera. La temporada s'obrirà el 21 de gener amb el muntatge 'Rhum', de Rhum & Cia, guardonat amb el Premi Zirkòlika 2016 al Millor Espectacle de Circ pel seu univers màgic amb cançons i músiques d'arreu del món, plenes d'emocions i tendresa. Aquesta serà també la primera obra del Cicle 20 Anys TBR, que prosseguirà el 18 de febrer amb 'Revuelta de Brujas', de Josep Maria Benet, dirigida per Juan Carlos Martel i interpretada, entre d'altres, per Chantal Aimée, Claudia Benito, Àurea Márquez i Xicu Masó.



El 4 de març, Benet repeteix amb 'La desaparición de Wendy', una producció de Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, en col·laboració del Bartrina com a membre de la Xarxa Transversal de Teatres, sota la direcció d'Oriol Broggi. L'altra peça inclosa en el Cicle 20 Anys TBR és 'Pretty' de Neil LaBute, programada el 8 d'abril, amb direcció de Marilia Samper i interpretació de Joan Carreras, Sara Espígul, Mariona Ribas i Pau Roca.



El cinquè i últim espectacle del cicle del vintè aniversari és un concert especial del 20 aniversari del Teatre Bartrina a càrrec de La Soul Machine, la banda que s'ha convertit en un referent del soul, funky i rythm'n'blues a Catalunya.