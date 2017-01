Tres dotacions de Bombers han apagat les flames en poc més d'una hora

Actualitzada 11/01/2017 a les 20:25

#bomberscat treballen, amb 3 dotacions, en l'extinció d'un incendi de matolls i canyes al polígon Mas Sunyer de Reus. pic.twitter.com/FC7qR6olmL — Bombers (@bomberscat) 11 de gener de 2017

Un foc ha cremat una zona de matolls i canyes al polígon Mas Sunyer de Reus aquest dimecres, 11 de gener. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 17.44 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres. Les flames han pogut ser apagades poc més d'una hora després. No hi havia domicilis pròxims al focus central de l'incendi, de manera que no s'ha hagut de procedir a l'evacuació de cap habitatge ni hi ha hagut danys personals. De moment es desconeixen, segons informa Mossos d'Esquadra, les causes de l'inici del foc.