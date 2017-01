La CUP impulsa una consulta per municipalitzar el servei d'escombraries a Reus

L'estudi que va impulsar la CUP posava sobre la taula que la no externalització suposaria un estalvi d'1,3 MEUR

EFE

Actualitzada 11/01/2017 a les 16:16

La CUP impulsarà una consulta ciutadana per municipalitzar el servei d'escombraries a Reus, adjudicat ara a l'empresa FCC, que està sent investigat judicialment dins del cas Innova, segons ha informat aquest partit. La CUP ja va impulsar un estudi sobre la viabilitat de no externalitzar el servei i, segons aquest informe, suposaria un estalvi d'1,3 milions d'euros anuals, una millora de la gestió i dels resultats. L'alcalde Carles Pellicer (PDECat) ha matisat aquestes xifres i defensa que aquest servei el continuï prestant una empresa adjudicatària, en aquest cas, FCC. Vista la discrepància, la CUP proposa celebrar un referèndum ciutadà vinculant perquè els reusencs decideixin sobre un contracte que suposa el 12% del pressupost municipal.



La CUP recorda que la Guàrdia Civil va registrar el Departament de Medi Ambient de Reus en relació amb el contracte de FCC per ordre del jutjat número 3 de la ciutat. Aquest contracte forma part de la peça catorze del cas Innova, de presumpta corrupció sota el paraigua de l'extint grup d'empreses municipals Innova, que instrueix aquest jutjat en gran part sota secret. La regidora Marta Llorens ha denunciat que el servei amb la partida més elevada de tot el pressupost de Reus «estigui en mans d'un empresa privada des de 1967, que està sent investigada per corrupció». Per aquest motiu la CUP ha anunciat una campanya, que començarà aquest mateix mes, amb material informatiu, audiovisuals, taules d'experts i unes jornades populars per a conscienciar sobre els avantatges de municipalitzar el servei de neteja.