Els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació exposen els seus projectes finals

Els treballs de final de curs s'agrupen en la mostra 'A la Parra', que es pot visitar a l'Espai Llimoner del centre

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 13:34

L'Espai Llimoner de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus acull la mostra A la Parra, formada per sis projectes de disseny d’una seu de la D.O Priorat a Reus a l’interior de l’històric edifici del Dispensari Antituberculós. Aquests sis projectes són els treballs de final de curs dels alumnes de l’any passat dels Cicles Formatius de Grau Superior Projectes i Direcció d'Obres de Decoració i Arquitectura Efímera.



Mentre que els projectes són obra dels alumnes d’aquests cicles del darrer curs, els encarregats d’organitzar l’exposició han estat els alumnes actuals. Les obres s'exhibeixen sobre una estructura de mallàs corregut dissenyada per l'alumna Miriam Duro, que pretén apropar-nos al món del vi i la parra. Els alumnes de 2n curs d'Arquitectura Efímera i de 1er curs d'Infografia 3D han participat també en la realització del vídeo del Making Off. La mostra es podrà visitar a l'Espai Llimoner de Reus fins el proper 3 de febrer.