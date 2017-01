Rebuda al crit d''independència' a Sáenz de Santamaría a Reus

Els cinc regidors de la CUP de Reus han mostrat estelades i cartells abans de la intervenció de Pellicer

ACN

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 19:23

Els cinc regidors de la CUP de Reus no han dubtat en manifestar-se i cridar 'independència' durant la inauguració del nou edifici de la Seguretat Social de Reus que ha tingut lloc aquest dimarts, i que ha comptat amb la presència de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i de la ministra de Treball, Fátima Báñez.



Mostrant estelades i pancartes on s'hi podia llegir 'Davant l’ofensiva antidemocràtica del govern espanyol, sense por, desobeïm per la independència', els regidors han iniciat la protesta abans de la intervenció de Carles Pellicer, que encetava la tanda de parlaments de les autoritats. Alguns dels assistents han replicat xiulant tímidament als regidors -que duien samarretes vermelles amb el lema ‘Per fer la truita s’han de trencar els ous’- i l’acte ha continuat sense cap interrupció, però amb les pancartes i les estelades alçades.



Abans d'entrar a l'edifici, membres de la PAH també s'han manifestat i han mostrat pancartes on s'hi podia llegir 'Netegem Reus de polítics racistes, neoliberals i banquers', i 'Capitalistes, valtros sou els terroristes'.