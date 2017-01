«La plaça de la Farinera torna a ser dels veïns»

El tancament del restaurant la Ferreteria ha deixat al descobert la plaça, ocupada fins ara per la terrassa del local

Actualitzada 10/01/2017 a les 19:22

La Ferreteria de #reus ha tancat. La placa de la Farinera torna a ser dels veïns (de moment) pic.twitter.com/rmql1RRBRJ — Juli Tecles (@JuliTecles) 3 de gener de 2017

El restaurant la Ferreteria de Reus, ubicat a la plaça de la Farinera, al carrer Santa Anna, va abaixar la persiana fa uns dies, després de més de 10 anys d'existència. Segons avançava en el seu moment Reusdigital, els problemes econòmics van fer que els socis del restaurant tiressin endavant amb la decisió de dir adéu. Tot i això, aquesta pot no ser definitiva, i existiria la possibilitat que el local tornés a obrir d'aquí a uns mesos, quan la situació econòmica millori.De moment, però, el restaurant va tancar les seves portes el 31 de desembre, i des de llavors la plaça de la Farinera, on hi havia ubicada la terrassa fixa del local, ha tornat a néixer. Fa molts anys que una estructura cobria en forma rectangular unes tres quartes parts de la plaça. A l'interior hi havia les taules del restaurant. Tot plegat era una terrassa força gran. L'altra part de la plaça, l'espai que queda davant de la botiga Fil i Cotó i del bar Teïna, està lliure gran part del temps. Al vespre, la zona és ocupada per les taules d'aquest segon establiment.D'aquesta manera, els veïns de Reus poden veure, aquests dies, una imatge gens habitual: la d'una plaça de la Farinera buida, àmplia, i que canvia la fesomia d'aquesta part de la ciutat. Alguns ciutadans es mostren satisfets de tenir de nou la plaça de la Farinera: «Així doncs, podem tornar a gaudir de la plaça de la Farinera?», es preguntava Marc Ferran a través del seu compte de Twitter. Juli Tecles, per la seva banda, assegurava que la plaça «torna a ser dels veïns». Tot i això, puntualitzava que «de moment». El que és cert, però, és que la ciutat ha recuperat un espai que, de ben segur, molts reusencs i reusenques havien oblidat com era sense taules.