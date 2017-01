Música en solidaritat amb els refugiats

Reus i el Vendrell acolliran dos concerts destinats a recaptar fons i productes per ajudar a les persones que han fugit de la Guerra de Síria

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 10:56

La música es convertirà, aquest 13 de gener, en un reclam per ajudar a les persones refugiades de la Guerra de Síria. Per una banda, l’espai reusenc Cal Massó acollirà a les 2030h un concert de Gospel solidari organitzat per + FUTUR - Servei educatiu de suport i atenció a la família- i EEB Ebenezer REUS . Tot i que l’esdeveniment serà d’entrada lliure i gratuïta, els assistents podran portar aliments de llarga durada i productes per a la higiene personal que es destinaran als refugiats.



Per altra banda, el Casal Popular Joan Mallofré del Vendrell acollirà el mateix 13 de gener a les 20h un concert solidari a càrrec del grup penedesenc Versaleta, que realitzarà un recital de poesia musicada. L’acte, organitzat per Som Poble, servirà per recollir fons per l’associació catalana Ekoproject, que treballa al camp de refugiats d’Eko, a Grècia.