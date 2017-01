El pla haurà de permetre fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat

Suport i assistència tècnica a la Comissió pel pla Específic de la Bicicleta a Reus.

Anàlisi de la situació actual.

Estratègies de planificació, legislació, comunicació, finançament, realització, manteniment i seguiment.

Establiment de mesures i prioritats.

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a la consultora de mobilitat Ingenieria de Trafico SL, el contracte de servei per a la redacció del Pla Específic de la Bicicleta a Reus. L’adjudicatari del concurs treballarà conjuntament amb la Comissió especial per a la redacció d'aquest pla, l’eina que ha de permetre fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat. El contracte té un pressupost d’adjudicació de 18.000 euros, i els treballs tenen un termini d’execució de 6 mesos.El pla que es realitzarà ha de dissenyar una xarxa per cobrir les necessitats de la demanda d’ús de la bicicleta; connectar la bicicleta amb la resta de mitjans de transport, especialment el transport públic; resoldre els conflictes amb la resta de mitjans de transport; establir normes de disseny relatives a la construcció de la xarxa; motivar la societat a usar la bicicleta com a mitjà de transport i d’oci; i vetllar per la seguretat del ciclista, així com de la resta d’usuaris de la via pública.El pla haurà d’integrar aspectes de la mobilitat ciclista amb la pacificació del trànsit, l’ensenyament i l’educació viària, les polítiques d’estacionament, la planificació urbanística, etc. Per aquest motiu, s'identificarà a les entitats i organitzacions d’usuaris que han de participar activament en la redacció del pla.Per altra banda, les tasques que haurà de realitzar el contractista són: