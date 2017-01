Una veïna de Reus celebra 101 anys el dia Reis

Teresa Rovellat Fusté va celebrar el seu aniversari rodejada dels seus setze besnéts

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 20:05

La veïna de Reus Teresa Rovellat Fusté va celebrar el passat divendres 6 de gener 101 anys. Amb motiu d'aquest aniversari, la família Rovellat Fusté va celebrar al seu domicili una petita festa familiar, on es van reunir els seus tres fills, la seva jove i el seu gendre, així com els seus vuit néts i els seus setze besnéts.



Teresa Rovellat va néixer a Reus l'any 1916 i és vídua de Ferrando Roca. Ella sempre recorda tota la seva vida a la ciutat de Reus i la seva afiliació a les associacions culturals i esportives reusenques, així com el Reus Deportiu, els Amics de Reus, el Centre de Lectura i Òmniun Cultural dels quals encara és socia.