Reus Transport amplia l'horari de la L60 els dies feiners a partir d'aquest dilluns

Es manté la freqüència i l'horari d'inici, però s'allarga l'horari de tarda fins a les 18:13h

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 09:38

Reus Transport amplia, a partir d’aquest dilluns 9 de gener, el servei de la línia 60 els dies feiners a la tarda per ajustar-lo més a la demanda. Aquesta línia, que uneix la plaça de les Oques amb l’Hospital passant per l’estació d’autobusos, fins ara prestava servei des de les 6.28h fins a les 15.58h amb una freqüència de pas de 20 minuts. A partir d’aquest dilluns es manté la freqüència i l'horari d'inici, però s'allarga l'horari de tarda fins a les 18:13h tots els dies feiners.



La Línia 60 no prestarà servei els dies festius, però es mantindrà la cobertura i la freqüència a l’Hospital amb modificacions a la Línia 20 i la creació de la Línia 21. Per una banda, la Línia 20, que uneix els barris Immaculada i Sant Josep Obrer, s'amplia passant d'un a dos busos. Per altra banda es crea la Línia 21, amb un recorregut similar a la Línia 20 però més curt, fins a Sant Bernat Calbó. Aquests petits canvis mantenen la cobertura i la freqüència actual a l'Hospital els diumenges i festius cada 30 minuts des de les 05:58h a les 22:56h.



El regidor d'Urbanisme i president de Reus Transport, Marc Arza, explica que «amb aquests canvis guanyem cobertura territorial i el servei es fa més freqüent a diverses zones de la ciutat com els passejos i l'avinguda de Pere el Cerimoniós». Per altra banda, les tarifes es mantenen congelades i el bitllet senzill continua a 1,25 euros, el mateix import des de l’any 2013.