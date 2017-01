Polèmica per una festa catalogada de «sexista» en un local d'oci nocturn de Reus

Alguns col·lectius van denunciar una festa denominada Ladies Night del Mític, i el local va rectificar creant la festa Gentleman Night

Actualitzada 09/01/2017 a les 20:41

Una festa per a homes i per 6 euros la copa

«'Chupitos' gratis a les noies abans de la 01:30». Aquesta oferta és la que proposava el local d'oci nocturn Mític de Reus, el passat dissabte 7 de gener, en el marc de la festa Ladies Night. El cartell, on el color rosa n'era el protagonista, mostrava dibuixos d'unes sabates de taló, un pintallavis, la marca d'uns llavis i un cóctel. La festa estava oberta a tothom, tant nois com noies, però el sector femení tenia, com a ofertes especials, un didalet -chupito en castellà- gratis abans de dos quarts de dues de la nit i les copes per cinc euros durant tota la festa.La publicació del cartell a les xarxes socials, hores abans que tingués lloc la festa, va generar molta polèmica. Molts comentaris asseguraven que la festa era sexista i que es tractava «d'usar les noies com a reclam publicitari», tal com assegurava l'usuari Lein Satis Feta. Un altre usuari, Adrià Sumalla Atienza, escrivia: «Quan no pagues per un producte, el producte ets tu», frase repetida en diversos comentaris en altres imatges del cartell de la pàgina oficial del local a Facebook. Tot i les queixes, el Mític va seguir endavant amb la festa, després d'esborrar diversos comentaris realitzats per detractors de la festa. Algunes persones i associacions, com l'Avellana Roja, van decidir mobilitzar-se i van organitzar una manifestació davant del local dissabte mateix a la nit, mentre a l'interior s'estava duent a terme la festa.Pocs minuts abans de les 3 de la matinada de dissabte cap a diumenge, Mític publicava un escrit a la seva pàgina de Facebook explicant la polèmica i assegurant que «nosaltres sempre hem recolzat la igualtat entre homes i dones i no hem jutjat mai als nostres clients per la vestimenta, raça, sexe o orientació sexual». D'aquesta manera es justificaven al mateix temps que demanaven disculpes per si algú s'havia sentit ofès, i criticaven la informació que els manifestants havien imprès en fulletons que van repartir davant el local: «L’entrada no és exclusiva per a dones, tothom entra, homes i dones i l’entrada es gratuïta per a tothom, així que ningú és producte», asseguraven.Al mateix temps Mític publicava a la pàgina de Facebook un segon cartell anunciant una nova festa per a dissabte vinent, 14 de gener, anomenada Gentlemen Night. En aquesta ocasió, el color principal del cartell és el negre, i el dibuix central és el bust d'un home amb un gran bigoti. La festa serà similar a l'anterior, però amb dues diferències principals. Per una banda, oferirà futbolí gratis tota la nit, mentre que per altra, el preu de les copes serà de 6 euros, un euro més que la Ladies Night. El didalet gratuït fins a dos quarts de dues de la nit per a tots els homes es manté.Les reaccions contràries, de nou, no van tardar en arribar: «Per què a la nit de les noies es pot veure en el cartell maquillatge, etc., i a les dels nois hi posen una oferta de futbolin?», es queixava l'usuari de Facebook Xavi Xavi, que assegurava que, segons el seu punt de vista, «aquest local estigmatitza els sexes i els situa dintre d'uns estereotips».