Dos afectats en l'incendi d'un pis al carrer Antoni Gaudí de Reus

Sis dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per apagar el foc

Actualitzada 09/01/2017 a les 20:56

Imatge #bomberscat de l'incendi en un pis de Reus a l'arribada dels efectius pic.twitter.com/fiZiHbMOoN — Bombers (@bomberscat) 9 de gener de 2017

Un incendi s'ha declarat en un pis del carrer Antoni Gaudí aquest dilluns, 9 de gener, al vespre. El domicili afectat està ubicat al bloc número 13 del carrer, situat just davant de l'Escola Maria Cortina. Bombers ha rebut l'avís del foc a les 8 del vespre, i ha desplaçat fins al lloc dels fets un total de sis dotacions terrestres. Uns 40 minuts després, Bombers ha donat el foc per controlat, ha ventilat l'habitatge i ha inspeccionat la resta de pisos per confirmar que no n'hi havia cap més d'afectat. Dues persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en qualitat de ferits lleus. Per una banda, una per inhalació de fum, mentre que la segona ha estat atesa per un atac d'ansietat.