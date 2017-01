«La gossera comarcal no resoldrà els problemes de saturació actuals»

Entitats animalistes diuen que té més sentit un model «descentralitzat» i demanen que l’Ajuntament creï una protectora

Actualitzada 09/01/2017 a les 21:07

Les entitats animalistes de Reus i comarca es mostren contràries al projecte de gossera que es pretén impulsar des del Consell Comarcal perquè creuen que «en cap cas» es resoldran els problemes de «saturació» que es ja es produeixen habitualment i creuen que la nova instal·lació acabaria «desbordada», exposa Joan Cartañà, voluntari del Refugi Baix Camp. Des de la Coordinadora Felina, que engloba entitats com el propi Refugi, afegien que es tracta d’«un projecte absurd i contraproduent que va tot just al contrari del camí que s’ha d’emprendre». Les entitats consideren que el model ha de ser deslocalitzat per «garantir la proximitat i evitar que una persona que per exemple, viu a l’Hospitalet, s’hagi de desplaçar a Reus».



Des de les diverses entitats consideren que cal treballar conjuntament amb les institucions en aspectes com «el proteccionisme» i «perquè es compleixi la Llei de Protecció dels animals, s’endueixin les sancions i es facin campanyes de Tinença Responsable», afegia Cartanyà. Una de les portaveus de les associacions, Anna Carbonell, afirma que Reus hauria de disposar d’una protectora municipal tant «pel volum de població com perquè ja hi ha un nombre d’animals molt elevat que fa que no calgui unir-se amb altres municipis». Una proposta, afegeix, que «al principi al Consell Comarcal li semblava bé però que després vam veure com canviaven de parer anunciant que Reus també prendria part en aquest macrorefugi».



Així, Carbonell exposa que l’Ajuntament «hauria de cercar uns terrenys per fer-hi les noves instal·lacions fent-se càrrec del manteniment i subministraments i destinar una partida econòmica inclosa en un conveni per fer un concurs públic on hi puguin accedir les associacions de protecció animal i que no puguin accedir empreses denunciades com l’Última Llar».