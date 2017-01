Reus posa punt i final a l'Any Toda

Durant el 2016 s’ha commemorat el 75è aniversari de la seva mort

Redacció

Actualitzada 08/01/2017 a les 11:05

La ciutat de Reus s’ha acomiadat de l’Any Toda, dedicat al que va ser cònsol, escriptor i egiptòleg reusenc. En un acte celebrat al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseva aquest dissabte al vespre, s’ha posat punt i final a tot un any en el que s’han realitzat diferents actes per commemorar el 75è aniversari de la mort d’Eduard Toda.



L’acte va servir, també, per donar per tancada l’exposició ‘Eduard Toda i Güell (1855-1941): De Reus al món’, inaugurada el mes de juny passat i que ha sigut un dels actes principals d’aquest Any Toda. L’exposició, que es podia visitar al museu reusenc, reunia per primera vegada importants documents i materials procedents de col·leccions privades i del fons del museu, que han permès als assistents conèixer de manera més propera l’apassionant vida d’un dels fills més il·lustres de Reus.



Coincidint amb l’acte de cloenda de la mostra i de l’Any Toda també es va presentar un llibre catàleg coordinat per Jaume Massó, historiador i comissari de l’exposició. El llibre relata, de manera detallada, esdeveniments i fets que van marcar la vida d’Eduard Toda a partir de continguts de l’exposició i obres del propi Toda.



L’Any Toda ha comptat amb la participació, a més de l’Ajuntament de Reus, de la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per això, a l’acte de cloenda celebrat al Museu Salvador Vilaseca hi van acudir diverses personalitats com l’alcalde reusenc Carles Pellicer, el diputat de la Diputació Mateu Montserrat i el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat Jordi Agràs.