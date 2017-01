Melcior, Gaspar i Baltasar van repartir regals a la planta de pediatria

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 10:50

Els Reis Mags d’Orient no s’obliden d’aquells que, per diversos motius, no poden passar la nit més màgica de l’any a casa seva. Per això, abans de recórrer els carrers de Reus repartint caramels, van voler visitar l’Hospital Sant Joan de Reus.



Melcior, Gaspar i Baltasar van apropar la cavalcada i la il·lusió de la Nit de Reis als infants de la planta de pediatria de l’hospital reusenc. Com mana la tradició, van repartir regals entre els més petits per tal que gaudissin de la màgia de la nit sense importar on es trobaven. Els patges reials i els propis membres de l’equip mèdic de pediatria van ajudar a ses majestats a repartir els regals.



Els Reis d’Orient no van ser els únics que van visitar l’hospital. Durant els dies previs a l’arribada dels tres Mags, representants dels cossos de seguretat que hi ha a Reus també es van apropar a la planta de pediatria per tal d’evitar que cap infant es quedés sense el seu regal de Reis.