Nens de Reus reben joguines per Reis de la mà de 'Yo Ayudo, Necesito' i iDental

L'empresa ha realitzat una donació a l'associació reusenca per tal de dur a terme la campanya

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 18:00

L'empresa iDental i l'Associació 'Yo Ayudo, Necesito' col·laboren per la il·lusió de 58 nens de Reus que estan passant per una situació econòmica complicada. iDental ha realitzat una donació a aquesta entitat social perquè puguin comprar regals als nens d'aquestes famílies que es troben, en molts casos, davant una situació desesperada i no poden obtenir presents el dia de Reis.



L'organització 'Yo Ayudo, Necesito', amb seu local a Reus, es va fundar l'any 2013 amb l'objectiu d'ajudar a les persones en situacions econòmiques adverses pel que fa a les necessitats bàsiques com, per exemple, roba o menjar. Va ser fundada per Susana Infantes i altres tres voluntaris més. Després de tres anys, aquesta petita associació està superant àmpliament les seves expectatives arribant a molta gent que no té els recursos suficients per poder menjar o vestir-se. Infantes destaca la independència de l'associació, la qual manté una estreta relació amb les famílies a les quals ajuda, sense intermediaris.