Un tortell de Reis innovador amb el vermut com a protagonista

La Costarrica ha decidit incloure en el seu tortell una petita ampolla de Vermuts Miró

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 10:12

Una petita ampolla de Vermuts Miró, a més de la tradicional figura del rei i la fava, és el que es podran trobar aquelles persones que degustin els tortells de Reis de La Costarrica. La cafeteria reusenca ha decidit innovar i incloure un dels productes estrella de la zona, que s’emportarà aquella persona a qui li toqui el rei. Per altra banda, i com marca la tradició, a qui li toqui la fava, haurà de pagar el tortell.



Aquesta iniciativa de La Costarrica pretén «premiar» l’empresa reusenca Vermuts Miró per la seva feina a l’hora d’aportar productes de qualitat al territori. Vermuts Miró compleix enguany 60 anys treballant en la fabricació de productes envasats i, sobretot, en l’elaboració del tradicional Vermut de Reus.