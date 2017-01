Més de 30.000 visitants han gaudit del Parc de Nadal de Reus

La xifra de públic es situa lleugerament per sobre de la mitjana dels darrers anys

El Parc de Nadal de Reus ha tancat les seves portes aquest dimecres 4 de gener havent rebut més de 30.000 visitants, que han gaudit de diversos dies d’activitats esportives lúdiques i formatives al voltant de la Mediterrània dirigides als més petits. Aquesta xifra es situa lleugerament per sobre de la mitjana dels darrers anys, cosa que garanteix la consolidació del Parc com a referent al Camp de Tarragona.



El regidor d'Esports de Reus, Jordi Cervera, afirma que aquesta edició del Parc s'ha consolidat com «un magnífic complement» de l'àmplia oferta d'entreteniment en època nadalenca dirigida als infants. Cervera també ha reconegut l’esforç organitzatiu i l’entusiasme dels monitors del Parc.



Una de les activitats més demandades ha estat la gimcana esportiva, que va atreure l’atenció del públic amb la disputa de les finals dels guanyadors de cada una de les jornades del Parc. En aquest esdeveniment hi van participar els capitans i jugadors de l’equip d’hoquei Albert Casanovas i Raül Marín; el càpita del CF Reus Deportiu Ramon Folch; i el ciclista David Llauradó. La conducció del Giracat, el laberint de les gotes d’aigua o els simuladors de vela i windsurf, entre d'altres, també han estat activitats de gran afluència que han superat la visita de més de 3.000 usuaris a cada un d’aquests espais.



L'assistència de públic ha estat regular durant tots els dies d'obertura, amb el dimecres dia 4 de gener com a jornada amb més afluència de públic en la franja horària de 17.30 a 20.00h. En total, i a falta de tancar les dades definitives, el Parc haurà rebut més de 30.000 visitants, entre els quals ha destacat el públic familiar.