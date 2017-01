La crema de contenidors va a la baixa en els darrers mesos

L’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics estableix com a infracció greu causar danys en contenidors

La crema de contenidors a la ciutat ha experimentat una treva en els darrers mesos. Així ho corroboren fonts de Bombers de la Generalitat, qui assenyalaven que al desembre només es va registrar un episodi d’aquestes característiques, el passat 26 de desembre al carrer Almirall i Recasens. Des de l’Ajuntament, el regidor d’Hisenda, Joaquim Enrech, coincidia en asssenyalar ahir que «s’ha constatat que els episodis han anat a la baixa». Cal recordar que ha estat especialment durant el 2016 s’han produït nombrosos incendis de contenidors a la capital del Baix Camp.



Per la via administrativa, l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics estableix com a infracció greu causar danys en contenidors. Preveu una sanció d’entre 751 i 1.500 euros, a més de la indemnització de les despeses pels danys que s’han causat.