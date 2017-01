L'ACA adequa la llera d'un afluent del barranc de Barenys, al terme municipal de Reus

S'estan retirant arbres morts en risc de caure a la llera i espècies vegetals invasores per garantir la lliure circulació de l'aigua

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 12:21

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està realitzat diverses actuacions per adequar prop d’un tram de quilòmetre de la llera del barranc de l’Escorial, afluent del barranc de Barenys. La zona en què es duen a terme aquests treballs transcorre fora de la zona urbana del terme municipal de Reus.



Aquesta actuació, que compta amb una inversió de més de 6.000 euros, consisteix en la retirada d’arbres morts, caiguts i decrèpits en risc de caure a la llera. Per altra banda també s’està fent una retirada d’espècies vegetals invasores que ocupen un ampli espai de la llera, com per exemple la canya americana o l’esbarzer.



Els treballs permetran garantir la lliure circulació de l’aigua i reduir el risc de desbordaments en cas de pluges, a més de preservar la vegetació pròpia d’aquest ecosistema.



En els darrers dos mesos, l’ACA ha dut a terme set actuacions en torrents que transcorren fora de zona urbana de la demarcació de Tarragona, concretament a Perafort i Maspujols (Baix Camp), Llorenç i Banyeres del Penedès (Baix Penedès) i Constantí i Vilallonga de Camp (Tarragonès).