Troben les restes de dues gallines decapitades en un suposat ritual de santeria

L’espai, on es van produir els fets el dia 31, es troba en una zona apartada vora la Misericòrdia

Actualitzada 03/01/2017 a les 21:30

Dos caps de gallina, sang i moltes plomes. Aquest és el desolador panorama que es va trobar una veïna de Reus dissabte, l’últim dia del 2016, en treure a passejar, com fa diàriament, la seva gossa per la zona de vegetació a tocar del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, a la vora de la carretera de Cambrils amb la carretera T-11. «L’havia deixat sense corretja i va entrar en un espai amb taules i cadires de pedra que queda tapat per la vegetació. És un espai que coneix bé, per on habitualment passem. El que em va sorprendre aquell dia, quan jo encara no sabia res, és que va entrar i va tornar molt ràpid, amb la cua entre les potes. Jo vaig pensar que hi havia algú, no vaig fer massa cas», apunta a Diari Més la reusenca que descobriria, al cap d’uns instants, el suposat ritual de santeria.



«Eren vora dos quarts de sis de la tarda i la sang encara estava en estat líquid, no havia tingut temps de coagular-se així que jo penso que els autors ho havien realitzat aquell mateix matí o cap al migdia», apunta la ciutadana. «La situació d’aquest lloc és idònia per dur a terme aquest tipus d’activitats, està apartat de la zona per on passa la gent, i amb la gran quantitat de moreres que l’envolten, es fa difícil poder veure el que succeeix al seu interior», afegeix.



De fet, es tracta d’un punt freqüentat habitualment per joves, on es reuneixen per beure i segons la veïna, fumar cànnabis. D’aquí que una de les hipòtesis que barallen els veïns és que es pugui tractar d’una bretolada, sense més, perpetrada per algun petit grup que freqüenta habitualment zona.



Tot i això, la descobridora de les restes de les gallines apunta cap a una altra direcció: creu fermament que es tracta d’un ritual de santeria realitzat per alguns membres del col·lectiu sud-americà, molt arrelat al barri. «Jo sé que en aquells països hi ha tradició de fer rituals d’aquesta mena», explica. Reforça la seva tesi el fet que es realitzés coincidint amb la fi d’un any i l’inici d’un altre, ja que habitualment aquest tipus de rituals es duen a terme per purificar un espai o a unes persones determinades. La descobridora de les restes dels animals explica que no ho ha denunciat a la policia en no tractar-se d’animals de companyia.