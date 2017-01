Reus diu adéu a l'Any Toda

El dissabte 7 de gener es celebrarà l'acte de clausura de l'exposició 'Eduard Toda i Güell (1855 -1941): de Reus al món'

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 12:38

El proper dissabte 7 de gener a les 19h tindrà lloc l’acte de cloenda de l’exposició Eduard Toda i Güell (1855 -1941): de Reus al món, inaugurada el passat mes de juny al Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca. L’acte, presidit per Carles Pellicer, també servirà per cloure l’any Toda.



Aquesta exposició, acte central de la commemoració del setanta-cinquè aniversari de la mort de Toda, repassa la seva apassionant trajectòria personal, professional i d’activista cultural, a més de reunir per primera vegada importants materials procedents de col·leccions particulars i dels fons del Museu.



Coincidint amb aquesta commemoració s'ha editat també un llibre catàleg coordinat per l'historiador i comissari de la mostra, Jaume Massó, que recull una desena d'articles en què es repassen els continguts de l'exposició i diferents aspectes de l'obra i la vida d'aquest fill il·lustre de Reus, així com la bibliografia de Toda i una cronologia bàsica de la seva trajectòria. El llibre aporta una detallada relació dels esdeveniments i fets que van marcar la vida del reusenc.



En els diferents actes inclosos en el calendari de l'Any Toda hi han participat activament diverses entitats i institucions, tant de dins com de fora de Reus, entre les quals han tingut un paper destacat la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a més de l'Ajuntament de Reus.