Armilles a la plaça Prim per tal de conscienciar sobre els refugiats

Reus Refugi organitza una acció solidària amb Proactiva Open Arms

A. S.

Actualitzada 03/01/2017 a les 21:36

L’associació Reus Refugi va organitzar ahir a la tarda una acció de conscienciació sobre la crisi dels refugiats a la confluència de la plaça de Prim i el raval de Santa Anna. Un dels elements que cridaven més l’atenció eren la desena d’armilles que hi havia estirades a terra i cedides per la ONG Proactiva Open Arms, utilitzades durant el seu viatge amb l’Astral a Lesbos. Precisament, a aquesta ONG van anar els beneficis recaptats ahir de la venda de samarretes que va fer l’associació reusenca amb la inscripció de l’entitat no governamental. De la mateixa manera, es va vendre El Viatge de Samira, escrit per Helena Portella, un llibre il·lustrat sense text, que recupera la visió més humana davant de l’horror que han de viure milers de nens i les seves famílies que fugen de les guerres havent d’abandonar les seves llars. Segons afirmava uns dels membres d’aquesta associació, Xifré Ramos, «estem acostumats a veure les armilles per la televisió, no és el mateix trobar-se-les a la ciutat» i afegia que amb l’acció duta a terme volen clamar per unes vies segures per a què els refugiats «no hagin de venir a través de diferents màfies al mar Mediterrani, volem que els governs facin unes vies adequades». Amb els beneficis recaptats en l’acció d’ahir Reus Refugi considera que es tracta d’un punt de partida per fer altres accions a nivell simbòlic per conscienciar la població «amb espelmes, o penjar pancartes», puntualitzava Ramos. De la mateixa manera seguiran la col·laboració amb Proactiva Open Arms.