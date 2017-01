'Els Pastorets: Belluguet i Bieló' es representaran un any més a l'Orfeó Reusenc

Les funcions tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de gener a les 19h

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 09:53

L’Orfeó Reusenc acollirà els propers 6, 7 i 8 de gener a les 19h una de les tradicions més arrelades de la ciutat Els Pastorets: Belluguet i Bieló. Aquesta adaptació amb text de Josep Morera i música d’Emmanuel Bosser narra les peripècies de dos pastors que van a l’adveniment del nen Jesús perseguits per Llucifer.



Aquesta versió d’Els Pastorets és la que s’ha escenificat més vegades al Teatre de l’Orfeó Reusenc. Aquesta obra, que s’ha representat a l’entitat des de 1930, es va recuperar el 2013 després de la seva última representació al Teatre Fortuny el 2003 en motiu del 75è aniversari de la Secció de Teatre.



Aquesta representació reuneix a l’escenari totes les seccions de la Secció Teatre i la massa coral de l’Orfeó Reusenc, dirigides per Esther Cos en l’apartat escènic i per Albert Galcerà en la part musical. Per altra banda, enguany aquesta versió d’Els Pastorets comptarà amb la col·laboració de BatuKat de Castellvell del Camp i la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus.



Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels no socis. Es podran adquirir a partir del 4 de gener de 19h a 20h i a la guixeta de l’entitat una hora abans de l’inici de cada funció.