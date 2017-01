'La Patrulla Canina' i 'Star Wars' entre els regals més demanats als Reis

Els menuts demanen articles relacionats amb les sèries de televisió a banda dels ‘clàssics’

Actualitzada 02/01/2017 a les 20:24

Els patges fa dies que van arribar a la ciutat per recollir les cartes dels menuts als Reis Mags. Algunes de les botigues de joguines de la ciutat han pres ja bona nota de quines són les peticions dels més menuts per aquest 2017. I entre aquestes hi ha coincidència en destacar el merxandatge de la sèrie de televisió canadenca La Patrulla Canina (Paw Patrol), protagonitzada per set gossos. Material divers sobre la sèrie com tasses, estoigs, l’autobús o puzzles són alguns dels articles, segons constava, per exemple, Meritxell Barberà des de l’establiment Tomàs Barberà. Uns regals pels quals s’hi han interessat una mica més els nens però també les nenes.



Una altra de les peticions és la que fa referència a la saga Star Wars, tot coincidint amb l’estrena recent de Rogue One. En aquesta ocasió, no hi falten les peticions dels vestits de personatges mítics com Darth Vader. Però també n’hi ha que opten per demanar el Lego dedicat a aquesta popular saga cinematogràfica, segons constataven des de l’establiment Somni, al Passeig Comercial d’El Pallol. Precisament, les construccions Lego i el Playmobil són els clàssics que no falten cap any entre les peticions dels més petits. Cal esmentar també, especialment per part de les nenes, la petició de les nines Trolls, segons exposaven des de l’establiment Juguettos, una coincidència que també apuntaven des de Somni. A aquestes també cal afegir la Peke Baby, segons indiquen des de Tomàs Barberà, una nina que parla ja de ben petita pel mòbil. En aquesta llista tampoc hi poden faltar peticions com els cotxes de Blaze and the Monster Machines o el joc d’acció que conté unes ulleres de visió especial, l’Alien Division.



Els nens i nenes reusencs també són apassionats pels elements del seguici festiu. Tal i com expressaven des de l’establiment Tomàs Barberà, hi ha molt d’interès perquè els Reis Mags portin als petits regals relacionats amb els Gegants de Reus. En aquest establiment, per exemple, els Reis poden trobar el dòmino, el 3 en ratlla o els imants.