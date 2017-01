Els protocols de seguiment de les persones sense sostre es reforçarà

El darrer ple ordinari va acordar per unanimitat el seguiment d’aquests col·lectius després del recompte del mes passat

Actualitzada 01/01/2017 a les 20:28

Els protocols de detecció i el seguiment de les persones que es troben sense sostre a la ciutat es reforçaran. Així va quedar reflectit en el darrer ple municipal de l’any 2016 amb la unanimitat de tots els grups municipals en la votació. La moció va ser presentada pel Partit dels Socialistes, qui instava a que l’ajuntament revisés i actualitzés el protocol «fent un treball transversal des de les diferents regidories que els permeti la seva inclusió social». La moció també demanava que «es realitzin campanyes de sensibilització per promoure la col·laboració ciutadana per tal de detectar i donar a conèixer l’existència de persones sense llar a la ciutat i fer arribar aquestes necessitats d’atenció de serveis socials a l’ajuntament».



La moció presentava pels socialistes i que va acabar prosperat es va fer pocs dies després de l’acció del passat 13 de desembre, quan uns 140 voluntaris d’entitats socials van participar en un recompte de les persones sense llar que hi ha a la ciutat. L’objectiu del recompte, que va acabar amb el resultat de 4 persones identificades, ha de permetre, tal i com expressaven des del propi consistori, l’elaboració d’un cens, conèixer aspectes com els perfils i els entorns on les persones sense sostre presenten major vulnerabilitat. El trebal, de la mateixa manera, ha de possibilitar a a l’Ajuntament definir recursos i millorar les polítiques d’atenció a les persones sense llar. Aquest recompte, que forma part el Pla Local d’Inclusió Social, va comptar amb la col·laboració amb la Fundació Arrels, la qual ha dut a terme accions del mateix tipus en altres poblacions de la geografia catalana i properament podria tenir lloc a Tarragona.



La moció aprovada, segons es recull també en el text dels socialistes, hauria de suposar més dades sobre les persones que es troben sense sostre, «ja que hores d’ara es desconeixen els seus perfils, les seves necessitats, quina és la seva esperança de vida, quin percentatge tenen fills, quants d’aquests porten més de tres anys sense allotjament propi, quin percentatge d’ells busca feina, quins estudis tenen, si disposen de targeta sanitària i altres informacions necessàries per poder activar protocols per afavorir la seva inclusió social».



Des de l’Ajuntament, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, va assegurar coincidint amb el recompte del passat 13 de desembre que «no es tractava d’una acció aïllada» i que se’n farien novament. Cal recordar que aquesta acció va comptar també amb la participació de la Guàrdia Urbana, que es va encarregar de fer el recompte en les zones amb més perillositat de la ciutat. Per la seva banda, Vilella va recordar que accions com aquestes formen part d’un treball continuat dins de la regidoria. Per exemple, en el cas de les onades de fred, el consistori havia exposat el paper de la Guàrdia Urbana, la qual inicia la detecció i contacte amb les persones sense sostre a la ciutat, per oferir-los passar la nit allotjats. A continuació, aquestes persones es derivaran a Serveis Socials. En cas que la persona declini passar la nit a un allotjament, l’Àrea de Benestar Social disposa de la col·laboració de voluntaris de l’Església Evangèlica Rios de Vida i Creu Roja que s’encarreguen de portar roba d’abric, mantes i menjar calent a aquestes persones i fer un seguiment de la seva situació. També se’sl ofereix la possibilitat d’assistir al Menjador Social gestionat per Càritas.