Els Centres Cívics de Reus obren inscripcions el 9 de gener amb més de 170 cursos

Actualitzada 02/01/2017 a les 10:51

La xarxa de Centres Cívics de Reus oferirà, del 23 de gener al 19 de juny, un total de 177 cursos i tallers. Els interessats en prendre-hi part podran inscriure’s a partir del proper 9 de gener, dia en què s’obrirà el termini d’inscripcions. El termini estarà obert fins que hi hagi places disponibles. La durada dels cursos, tret dels monogràfics, serà de 20 sessions. L’inscripció es pot formalitzar a través del web http://centrescivics.reus.cat o presencialment a tots els centres cívics.Entre les novetats d’enguany destaquen els monogràfics d’Instagram o twitter, com millorar el teu runnig, l’shatky dance, l’entrenament emocional o la iniciació al chalk paint. Per altra banda, també hi tornarà a haver lloc per les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i manuals, la cura del cos i de la ment i els idiomes, així com els balls i danses, la gastronomia, la fotografia, la informàtica i les noves tecnologies.Pel altra banda, per tal de conèixer què els agradaria trobar als ciutadans en un Centre Cívic i que és el que més valora de la seva oferta, la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència ha inclòs en el llibret de la nova programació una butlleta participativa. La podran omplir totes aquelles persones majors de 16 anys. Els que l’omplin entre el 9 i el 13 de gener entraran en un sorteig de 3 monogràfics de l’oferta de cursos i tallers.