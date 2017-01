Desviats per tercera setmana seguida a Reus els vols amb esquiadors britànics per la boira a Lleida-Alguaire

El vol procedent de Palma de Mallorca si va poder aterrar sense problemes aquest diumenge a l'aeroport lleidatà

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 12:16

Els tres vols del touroperador Neilson que aquest dilluns havien d'aterrar a l'aeroport de Lleida-Alguaire procedents del Regne Unit han tornat a ser desviats a Reus per tercera setmana consecutiva per la presència de boira a l'aeroport lleidatà, tal com ja ha succeït les darreres dues setmanes amb els primers vols d'esquiadors d'aquesta temporada. Es tracta dels vols procedents de Manchester i Londres, que havien d'aterrar a Lleida-Alguaire aquest dilluns (dos al matí i un al migdia) i que després estava previst que tornessin amb més passatgers cap a les ciutats d'origen. Els esquiadors procedents del Regne Unit seran traslladats en autocar des de Reus fins al Pirineu andorrà. El territori reclama des de fa temps la instal·lació a l'aeroport lleidatà d'un sistema antiboira de majors prestacions que eviti situacions com les de les darreres setmanes que han obligat a desviar vols, que de moment el Govern descarta pel seu elevat cost. Aquest diumenge, però, si va poder aterrar sense problemes a Lleida-Alguaire el vol procedent i amb destinació a Palma de Mallorca.