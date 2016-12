Volen reunir tots els voluntaris reusencs dels Jocs de Barcelona '92

La iniciativa pretén celebrar amb una trobada dels voluntaris el 25è aniversari de l'esdeveniment

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 10:35

Una iniciativa del grup de voluntaris dels Jocs de Barcelona ’92 a la Subseu Olímpica de Reus pretén buscar tots els voluntaris que hi van participar per tal de retrobar-se per commemorar els 25 anys de l’esdeveniment esportiu. Per tal de posar en contacte a tots els interessats, la regidoria d’esports ha facilitat el correu electrònic esports@reus.cat.



El regidor d’Esports de Reus, Jordi Cervera, destaca que «aquesta iniciativa se suma a la nostra voluntat de commemorar els 25 anys dels Jocs de Barcelona», que descriu com un acte que va suposar «un extraordinari impuls a l’esport de Catalunya i també a l’esport de la nostra ciutat». La regidoria d’Esports col·laborarà en una primera trobada, a finals de gener, dels voluntaris que vulguin participar en la celebració.