L'Institut Baix Camp brilla al Concurs iFest de la Fira d'Innovació

Els alumnes del grau superior d'informàtica van participar amb èxit en el repte 'Trencar estereotips' de l'espai Challenge Imagine

Actualitzada 30/12/2016 a les 14:13

Un total de 23 alumnes dels cicles formatius d’informàtica de grau superior de l’Institut Baix Camp van participar, el passat 20 de desembre, en la primera iFEST organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. En aquest esdeveniment es van reunir un total de 3.000 alumnes de tota Catalunya.



L’espai en el qual van prendre part els estudiants de l’Institut Baix Camp va ser el Challenge Imagine, un taller d’innovació disruptiva amb Xavier Verguer. Hi van participar amb un repte titulat relacionat amb la gent gran, ja que generalment es relaciona la gent gran amb soledat, dependència, tristesa i poca activitat. Dels gairebé 1.000 alumnes que hi havia a la sala agrupats en taules, es van escollir 10 taules per passar a la semifinal. A cinc d’elles, hi havia un alumne del centre reusenc.



Els semifinalistes van ser Andrea Dal Pezzo Martínez, Roger Llecha Llop, Oscar Rovira López, Vladyslav Kryvak i Julià Navarrete Gómez. Finalment passaren a la final el grup de Vladyslav Kryvak i Julià Navarrete Gómez quedant com a campions el grup en el quual Vladyslav Kryvak hi formava part.



També participaren en l'organització del Challenge Imagine i en la tasca de facilitadors durant tot l'esdeveniment els professors Neus Castellví, Cristina Gómez i Joan Carles Sambró.