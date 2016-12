Canvis en la coordinació de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017

L'actual coordinador deixa el càrrec i serà substituït per Montserrat Grau

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 15:21

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, nomenarà a Montserrat Grau, actual delegada de serveis de Cultura, comissària de la Capital de la Cultura Catalana 2017. Aquest canvi respon, segons informa el consistori, al fet que Jordi Manent, coordinador de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, hagi comunicat que deixa el càrrec per motius personals amb efectes el 31 de desembre, una vegada completades les tasques prèvies de coordinació i fixades les bases de l'esdeveniment. Montserrat Grau ja formava part de l'equip organitzador de la Capital.



L'Ajuntament agraeix a Jordi Manent la tasca realitzada des del passat mes de juny. Durant aquests mesos, Manent ha completat tasques de coordinació de la fase prèvia de l’organització de la Capital de la Cultura Catalana com la planificació, la definició d’objectius i la supervisió d’estratègies, que han servit per impulsar el projecte i bastir una programació que es presentarà durant les primeres setmanes de gener.