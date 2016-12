L'«economia» farà que l'Speteck 2016 posposi el seu intent d'enlairar-se

Els Diables addueixen no poder assumir el

cost perquè encara no han cobrat del consistori

Actualitzada 26/12/2016 a les 20:19

L’Speteck 2016 no podrà petar més fort que mai ni tindrà l’ocasió de poder enlairar-se. El Ball de Diables, l’entitat responsable d’aquest tradicional esdeveniment satíric que té lloc durant el dia dels Sants Innocents, argumenta que l’«economia» ha estat una de les dificultats de dur-ho a terme tenint en compte que «al consistori li resta abonar les quantitats de les actuacions la darrera festa major, un assumpte que ja està solucionat, però que ens impedeix celebrar aquest esdeveniment perquè no podem avançar el cost» d’aquest show, segons comenta Roger de la Cruz, membre de la colla reusenca.



Els Diables també han argumentat una «manca de suport logístic del govern municipal» a l’hora d’oferir-los un emplaçament. En aquest sentit, l’Speteck s’enlairava inicialment des del Mercadal i darrerament des de la plaça de la Llibertat. Així, «es dóna la circumstància que enguany la Llibertat està ocupada per la pista de gel i el tobogan gegant i la opció de tornar al Mercadal és difícil perquè hi ha les casetes de fusta». Així, «entre les solucions que se’ns havien ofert inicialment era la de la fer-ho a la plaça Prim, però no ho vèiem convenient per qüestions de seguretat i les dimensions de la plaça», apunta de la Cruz.



Amb tot, els Diables reusencs confien en què l’espectacle humorístic es podrà veure l’any vinent. Un show que es venia realitzant des des de 2008 de forma continuada recuperant una tradició impulsada el 1957 per part dels autoanomenats Savis de Reus, Ramon Botet, Josep Maria Gort Francesc Martí Queixalós, Francesc Sabater Lasheras o Francesc Salvat Jurigú, entre d’altres, en plena efervescència per la cursa espacial entre americans i els soviètics.



Segons detallava el consistori reusenc en relació a la història d’aquest acte festiu, «malgrat els entrebancs que les autoritats franquistes posaven a un acte sense significat polític, el coet reusenc a la lluna va continuar i, després d’una desfilada pels carrers de la ciutat, tenia lloc al CN Reus Ploms».