Els preus de la Llotja queden fixats amb l'aprovació de la llei catalana

El Parlament aprova la text que obligarà als operadors a facilitar els imports de referència de l’avellana al mercat

Actualitzada 26/12/2016 a les 20:10

El Parlament de Catalunya ha aprovat el text que endurirà el control dels preus que cotitzen a la Llotja de Reus. El sector de la fruita seca s’inclourà, igual que el de la fruita dolça, conill, ametlla i fruita dolça, en la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020, la qual cosa permetrà conèixer l’evolució dels preus de tots els agents que intervenen en el preu de l’avellana, «des del productor, el transportista, fins el punt de venda». Amb la nova norma, que entrarà en vigor a partir del proper diumenge, 1 de gener, els operadors estaran obligats a facilitar els preus i els volums de l’avellana i d’altres productes agraris, de manera que la Generalitat «podrà comprovar els imports que es donin siguin reals», segons explicava el passat setembre Joan Gòdia, subdirector general d’Indústries i de Qualitat Agroalimentàries de la Generalitat. En aquest sentit, sindicats com Unió de Pagesos assenyalaven dijous passat que l’establiment d’aquesta estadística «obligarà els compradors dels productes en origen i, si s’escau, dels de segones vendes per als productes condicionats o de primera transformació, a subministrar a l’Observatori informació veraç dels volums i preus unitaris corresponents a cada categoria de producte». En aquest sentit, «es minimitzarà el risc que cap d’aquests agents implicats es pugui aprofitar de la situació», segons afegien fonts del Departament d’Agricultura al Diari Més.



Des dels propis sindicats com Unió de Pagesos havien aconseguit incorporar aquesta demanda en el text de la Llei 18/2015, de les organitzacions interprofessionals alimentàries, on s’instava a que els preus dels productes tinguessin caràcter estadístic d’interès per part de la Generalitat. Tot i així, els pagesos venien demanant més celeritat a l’hora d’elaborar els preus representatius de l’avellana. El sindicat va reiterar al Departament durant la reunió que van mantenir del passat setembre que l’Observatori Agroalimentari de Preus comencés a elaborar els imports representatius de l’avellana i no esperés a l’entrada en vigor del la llei, ja que en els darrers quatre mesos es comercialitzava el gruix d’aquests fruits secs i se’n determinaven els ingressos del productor, segons explicava Rafel Español, responsable nacional del sector de la fruita seca d’Unió de Pagesos. La decisió, però, no s’ha fet efectiva fins aquest gener, ja que el Govern «ens van dir que l’aplicació d’aquest sistema de preus era complexa perquè entrés en funcionament d’una forma immediata», segons UP. En aquest sentit, el subdirector General d’Indústria apuntavaque «normativament era impossible poder avançar aquesta data».



El nou text vol ser un indicatiu per evitar episodis denunciats pels pagesos com la diferència de preu «injustificada» entre l’avellana de les llotges de Reus i les d’Itàlia i Turquia, que en el cas d’aquest últim país «pot arribar a suposar fins a un 58% el valor del de la Llotja reusenca». L’aprovació d’aquesta llei, segons els pagesos, «és un primer pas efectiu per disposar d’un mercat català transparent amb l’objectiu d’assolir un comerç just i equitatiu».