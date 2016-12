El 'Poema de Nadal' de Josep Maria de Segarra al Bartrina

L’espectacle va anar a càrrec novament de Josep M. Puig i Baiget amb l’acompanyament musical de Xavier Pié

Actualitzada 26/12/2016 a les 21:00

El Teatre Bartrina va acollir aquest dissabte a la tarda el tradicional Poema de Nadal de Josep Maria de Segarra. El clàssic va atraure ahir nombrosos espectadors que es van acostar fins a aquest emplaçament. El Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra és un poema dividit en quatre cants i un final. Sagarra va escriure aquest poema per encàrrec i ell mateix el va recitar l’any 1930. Aquest parla de la joia del Nadal, del misteri d’aquella nit, dels pastors i la cova, del pessebre, del bou i la mula, o bé de l’estrella. Però Sagarra com autor de teatre exposa un poema dramàtic, un poema per reflexionar, punyent i molt entenedor.



L’espectacle va anar a càrrec novament de Josep M. Puig i Baiget amb l’acompanyament musical de Xavier Pié, que l’han convertit en un dels clàssics actes que tenen lloc durant les festes nadalenques a la capital del Baix Camp.