Reus dóna la benvinguda al major operador de caixers automàtics a nivell mundial

La cadena de supermercats Spar ha tancat un acord perquè els seus establiments disposin de caixers automàtics

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 16:14

Cardtonics, el major operador mundial de caixers automàtics, acaba de desembarcar a Reus a través d’un acord amb la cadena de supermercats Spar. Mitjançant aquesta aliança, tots els establiments Spar ubicats a la capital de la comarca del Baix Camp ja disposen de caixers automàtics Cardtronics, de manera que els consumidors poden retirar diners en efectiu i gaudir de promocions in situ de forma més còmoda.



La cadena Spar té cinc supermercats a Reus, mitjançant aquest acord, aquests supermercats disposen de caixers automàtics Cardtronics, que no solament ofereixen als consumidors accés al seu efectiu, sinó que donen accés a les diverses promocions que la cadena duu a terme.



«El pagament amb diners en efectiu és l’opció més segura i còmoda, ja que garanteix la privacitat del comprador i és el mètode de pagament que accepten tots els establiments. Segons el nostre últim estudi, més del 70% dels consumidors afirma retirar diners d’un caixer automàtic com a mínim una vegada a la setmana, i els supermercats i mercats són alguns dels llocs més comuns on la gent tendeix a pagar amb diners en efectiu. És per això que confiem que la instal·lació dels nostres caixers tingui una gran acceptació per part dels clients de Spar», declara Ramiro Sánchez-Crespo, Conseller Delegat de Cardtronics Espanya.



D’una banda, les institucions financeres poden col·laborar amb Cardtronics per gestionar millor la seva xarxa de caixers automàtics. D’altra banda, els comerciants poden situar caixers automàtics en els seus establiments de forma estratègica per tal de reforçar les relacions comercials amb els seus clients i augmentar les vendes.