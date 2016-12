Primera trobada d'alcaldes per abordar la creació d'una gossera comarcal

L’Ajuntament de Reus presenta l’informe de viabilitat econòmica xifrat en 800.000 euros d’inversió; els municipis hauran de decidir si s’hi sumen

Actualitzada 22/12/2016 a les 21:21

La creació d’una gossera comarcal ha fet les primeres passes, després de la primera trobada celebrada el passat dimecres al Consell Comarcal amb la presència de diversos alcaldes del Baix Camp. L’informe de viabilitat presentat per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus posa sobre la taula una inversió de 800.000 euros i una gestió de l’exercici de vora els 300.000 euros. La propera fase serà la constitució d’un consell d’alcaldes per veure quins seran els municipis que se sumaran finalment a aquest projecte. D’aquesta manera es podrà determinar quin serà el volum de gossos i quina seria l’estructura necessària, amb el corresponent cost que hauria d’assumir cada poble. Hores d’ara «no es descarta que a Reus es pugui mantenir el model actual, a través de l’empresa del servei de recollida d’animals, que acaba la concessió l’any vinent i que donaria peu a la convocatòria del corresponent concurs públic», assenyalaven fonts consultades per aquest diari. Entre els factors que podrien motivar seguir amb l’externalització seria el «volum econòmic» que hauria d’assumir Reus en aquest nou ens, segons precisaven les mateixes fonts.



D’aquesta manera, les xifres d’inversió per aquest equipament dependrien de si el consistori de la capital del Baix Camp o altres municipis queden finalment integrat o no en aquest ens. En aquest sentit, el cost podria reduir-se al 50 o al 60% d’aquests 800.000 euros. Durant la reunió del Consell Comarcal també es va plantejar un text amb la creació d’una ordenança única d’animals per a tots els municipis de la comarca. En el cas de Reus, això suposarà la convocatòria al mes de gener de la corresponent comissió amb els grups municipals i entitats animalistes per treballar en un document conjunt. D’altra banda, respecte la presència d’estornells a Reus, des de l’Ajuntament asseguraven ahir que «ja han marxat de la plaça de la Llibertat», i que les actuacions han donat solució. Entre les mesures preses hi va haver els sons aguts i la presència dels falcons.