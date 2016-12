Els fets han tingut lloc a la C-14 en direcció a Valls

Actualitzada 23/12/2016 a les 19:39

⛔️ Tallada la C-14 a Reus en direcció Valls per un accident #precaució Efectius treballant @transitc14 — Trànsit (@transit) 23 de desembre de 2016

Almenys una persona ha estat ferida lleu en accidentar-se dues furgonetes i un turisme aquest divendres, 23 de desembre, a la C-14 al terme municipal de Reus. Dues persones han quedat atrapades a l'interior d'un dels vehicles, i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc del triple accident amb quatre dotacions per tal de dur a terme els treballs d'excarceració. Els fets han tingut lloc poc després de les 6 de la tarda en direcció a Valls, i en un primer moment la circulació per la via ha quedat interrompuda.