La Pastoreta, la geganta de la Salle

El Col·legi La Salle de Reus impulsa una campanya de micromecenatge per la seva construcció

Actualitzada 20/12/2016 a les 21:27

El col·legi La Salle de Reus impulsarà una campanya de micromecenatge per poder sufragar la construcció d’una nova geganta. L’artesà tortosí Joan Iniesta serà l’encarregat de construir aquest nou element que representarà la figura del popular personatge reusenc de la Pastoreta. El disseny del nou conjunt parteix de la història de la jove pastora Isabel Besora i el vestuari serà fidedigne a l’època i al seu ofici, el pastoreig d’ovelles. Així doncs, s’ha proposat la construcció d’una figura de tres metres de fibra de vidre perquè els alumnes més grans del centre en disposin durant les celebracions escolars i també durant altres celebracions a la ciutat de Reus.La creació de la Geganta de La Salle Reus està directament lligada a la redacció del Treball de Recerca d’un alumne de segon de Batxillerat del centre escolar, Arnau Fernández, i l’encarregat del seu disseny i construcció és l’artesà tortosí Joan Iniesta. La seva construcció es duu a terme des del seu taller de Tortosa. Per tal de poder fer front al cost que suposa la construcció de la geganta, l’escola engegarà una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per tal que els mecenes que ho vulguin puguin contribuir a finançar la construcció de la geganta. L’objectiu econòmic que s’ha marcat és de 1.600 euros i, en el cas que aquesta xifra se superi, la recaptació anirà destinada a sufragar les despeses que s’estan derivant arran de la seva construcció i a contribuir en les despeses de la festa de presentació de la nova geganta.La campanya per poder contribuir en el projecte està en marxa des d'aquest dimarts. S’hi pot accedir a través de l’enllaç d’internet http://vkm.is/gegantasalle . A banda, des del centre escolar també s’impulsarà una campanya a través de les xarxes socials, amb l’etiqueta #ApadrinoLaGeganta, per donar a conèixer la iniciativa entre la ciutadania. Els treballs de disseny i construcció de la Geganta de La Salle Reus ja han començat. La seva presentació pública està prevista pel mes de maig del pròxim any 2017, coincidint amb la celebració de les Festes de l’escola, moment en què també es faria efectiu el lliurament de les recompenses als col·laboradors. Els alumnes de La Salle de Reus necessiten una darrera empenta per gaudir de la seva geganta.