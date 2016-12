El vermut de Reus, la millor parella de la 'gilda', el tradicional pintxo basc

Ha competit en el concurs 'La pareja de Gilda' contra la cervesa, el vi i el txacolí

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 20:29

El vermut negre ha estat reconegut com la millor parella de la 'guilda' el tradicional pintxo basc, en la segona edició de la 'Guilda eguna', una festa que compta amb la participació d’una vuitantena de bars de Guipúscua per promocionar el pintxo a base de bitxo, anxova i oliva. L’Agència Reus Promoció ha participat en el concurs en el marc de la promoció del Vermut de Reus, el qual ha competit en el certàmen amb la cervesa, el vi i el txacolí.



El concurs, anomenat 'La pareja de la Gilda', es va celebrar el passat dissabte 17 de desembre a Ibarra, i els membres del jurat eren xefs, crítics gastronòmics i sommeliers. El jurat va haver de provar la 'gilda' i posteriorment maridar-la amb la beguda. Per la taula de tast i van passar primer la cervesa, seguida de vins blancs i negres i del txacolí. El tast va acabar amb el vermut de Reus, tant blanc com negre, que va convènçer gairebé per unanimitat al jurat.



El jurat es va decantar pel vermut negre, per la seva dolçor, matisada amb certa amargor, que contrasta perfectament amb l'acidesa de la 'gilda' i del bitxo.