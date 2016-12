El sol reusenc no treu el cap pel solstici d'hivern

El curiós fenomen que es repeteix cada any es pot observar des del carrer del Vidre

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 19:42

El solstici d'hivern deixa, any rere any, una imatge d'allò més curiosa a Reus. Els raigs del sol, que avança més baix a l'horitzó, cada 21 de desembre, travessen els finestrals del Campanar. El fenomen es pot observar des del carrer del Vidre, i multitud de persones s'hi solen reunir per tal d'observar aquesta imatge curiosa. Aquest 2016, però, els núvols han jugat una mala passada al sol i el fenomen no ha estat possible de presenciar.



Tot i això, diversos ciutadans s’han aplegat al carrer del Vidre per participar en l’observació d’aquest esdeveniment, que cada any aplega més curiosos. L’Ajuntament de Reus ha ofert coca de sucre i vi ranci als assistents.



No està clar si el fet de poder observar el sol a través dels finestrals en aquesta data és fruit de la casualitat o va ser intencionat per part dels constructors de l’església prioral.